Педиатр из Санкт-Петербурга стала лучшим врачом России
Участковый врач-педиатр из детской поликлиники №30 Санкт-Петербурга стала лучшим педиатром России. Накануне Дня медицинского работника Министерство здравоохранения РФ подвело итоги Всероссийского конкурса врачей. Среди победителей - 8 врачей из Северной столицы. Екатерина Ткачева 1 место в номинации «Лучший участковый педиатр».
- На сегодняшний день в учреждениях Приморского района трудятся 3500 медицинских работников всех профилей. Мы очень гордимся тем, что врач-педиатр из поликлиники нашего района был признан лучшим в России, – отметил глава района Николай Цед.
Екатерина Ткачева в 2006 году окончила Санкт-Петербургскую государственную педиатрическую медицинскую академию. С 2007 года она работает в детской поликлинике Приморского района. На ее участке 1115 детей от 0 до 18 лет.
В 2020 году на Всероссийский конкурс врачей поступило 526 работ по 36 номинациям.
ИСТОЧНИК KP.RU