Педиатр из Санкт-Петербурга стала лучшим врачом России

22 Июнь 2020 2020-06-22T20:33:36+03:00

Екатерина Ткачева уже 13 лет работает в поликлинике №30

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Участковый врач-педиатр из детской поликлиники №30 Санкт-Петербурга стала лучшим педиатром России. Накануне Дня медицинского работника Министерство здравоохранения РФ подвело итоги Всероссийского конкурса врачей. Среди победителей - 8 врачей из Северной столицы. Екатерина Ткачева 1 место в номинации «Лучший участковый педиатр».

- На сегодняшний день в учреждениях Приморского района трудятся 3500 медицинских работников всех профилей. Мы очень гордимся тем, что врач-педиатр из поликлиники нашего района был признан лучшим в России, – отметил глава района Николай Цед.

Екатерина Ткачева в 2006 году окончила Санкт-Петербургскую государственную педиатрическую медицинскую академию. С 2007 года она работает в детской поликлинике Приморского района. На ее участке 1115 детей от 0 до 18 лет.

В 2020 году на Всероссийский конкурс врачей поступило 526 работ по 36 номинациям.

ИСТОЧНИК KP.RU