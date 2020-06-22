«Лента» открыла два новых магазина в Санкт-Петербурге

22 Июнь 2020 2020-06-22T21:01:18+03:00

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В Санкт-Петербурге открылись два новых гипермаркета сети «Лента». В понедельник, 22 июня 2020 года, пресс-служба супермаркетов рассказала о том, что торговые точки расположились на месте бывших магазинов Spar.

- Первый магазин открылся в доме 6 по улице Михаила Дудина. Общая площадь магазина составляет 1605 квадратных метров, из которых 982 «квадратов» занимает торговое пространство. Для удобства посетителей оборудована парковка на 100 автомобилей, в торговом зале установлено 9 кассовых аппаратов. Магазин работает круглосуточно, без выходных, - рассказали в пресс-службе магазина.

Второй гипермаркет расположился в доме 25 по Дунайскому проспекту. Торговая площадь для посетителей более 1 тысячи «квадратов». Перед магазином создана парковка на 80 автомобилей. Супермаркет работает с 8:00 до 23:00 часов каждый день.

Ассортимент супермаркетов сформирован с учетом потребностей жителей Санкт-Петербурга и включает в себя 9 500 и 10 000 наименований товаров. Наряду с продукцией федерального ассортимента и товарами под собственными торговыми марками, покупателям предложена продукция местных производителей.

ИСТОЧНИК KP.RU