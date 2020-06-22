2020-06-22T22:24:59+03:00
Общество

Массовое заражение коронавирусом в Покровской больнице дошло до суда Санкт-Петербурга

В медучреждении заболели 68 пациентов и 87 сотрудников
Лилия КОЗЛОВА
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Дело о 68 заражениях коронавирусом в Покровской больнице дошло до судаДело о 68 заражениях коронавирусом в Покровской больнице дошло до судаФото: Артем КИЛЬКИН
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Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга в понедельник, 22 июня 2020 года, зарегистрировал материалы дела в отношении городской Покровской больнице о массовом заражении коронавирусом. С 1 по 9 апреля в медучреждении заболели сразу 68 пациентов и 87 сотрудников.

- По результатам санитарно-эпидемиологического расследования установлено, что в очаге с 155 случаями все случаи среди пациентов (68) можно расценить как заносы. Нельзя исключить случаи внутрибольничного заражения среди персонала, в условиях нарушения противоэпидемического режима, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Выявлено, что с середины апреля по 15 мая в медучреждении, работающего с коронавирусными больными, не было санитарных пропускников и шлюзов и зонирования помещений, что является нарушением санэпидправил и методических рекомендаций. Также 25 мая на 3-м кардиологическом отделении медицинским персоналом не соблюдались правила использования санитарного пропускника: нарушен режим выхода из "заразной" зоны в "чистую", а именно: не проведена гигиеническая помывка и смена рабочей одежды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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