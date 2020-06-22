2020-06-22T22:57:55+03:00
Общество

Беглов подвел итоги недели в Санкт-Петербурге

В случае, если случаи заболевания продолжат снижаться, в городе откроют парки
Лилия КОЗЛОВА
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Беглов подвел итоги минувшей недели в ПетербургеБеглов подвел итоги минувшей недели в ПетербургеФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в понедельник, 22 июня 2020 года, подвел итоги минувшей недели. На своей странице в «ВКонтакте» он рассказал о главных событиях, в числе которых награждение медицинских работников и открытие фестиваля «Звезды белых ночей» в Мариинском театре.

- Учредили для наших медицинских работников новую награду – знак «За доблесть в спасении». Первые обладатели получили их в свой профессиональный праздник, 21 июня. Восстановили справедливость в отношении федеральных медработников и водителей «Скорой помощи». Раньше город не мог выплачивать им компенсации в случае заражения коронавирусом на работе, - написал градоначальник.

Беглов отметил, что подписал важное соглашение с ИнтерРАО ЕЭС о сотрудничестве в сфере энергетики и промышленности на 2020-2025-й годы.

Кроме того, в городе продолжают сдерживать темпы роста тарифов на коммунальные услуги. В этом году рост утвержден в размере 3,5 процентов.

Также с понедельника начали работать каршеринг и санатории.

- Если тренд на снижение заболеваемости сохранится до конца этой недели, будем вместе с Роспотребнадзором готовить новые снятия ограничений. В первую очередь – в отношении посещения парков, - заключил Беглов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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