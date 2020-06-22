800 тысяч рублей нашли в машине водителя, погибшего в массовой аварии на КАД

22 Июнь 2020 2020-06-22T23:27:00+03:00

В машине погибшего водителя в массовой аварии на КАД нашли 800 тысяч рублей Фото: СОЦСЕТИ

В жестком ДТП на внутреннем кольце трассы пострадали семь автомобилей

Изменить размер текста: A A

В машине водителя, погибшего в жуткой аварии на Кольцевой автодороге, нашли 800 тысяч рублей. Жесткое ДТП произошло в 19 часов вечера в понедельник, 22 июня 2020 года. На 10-м километре внутреннего кольца столкнулись сразу семь автомобилей. Один из них грузовик, который влетел «легковушки».

- О найденной рядом с трупом внушительной сумме денег рассказал знакомый с ситуацией источник, - пишут «Невские новости».

Личность погибшего мужчины на данный момент не названа. Кроме него, в жесткой аварии пострадали еще шесть человек. Двое из них серьезно пострадали. Службам МЧС пришлось буквально вырезать автомобилистов из смявшихся машин. Возраст и пол пострадавших еще не назван.

По словам очевидцев, ДТП произошло по вине «КамАЗа», который влетел на большой скорости в попутные автомобили, которые стояли в пробке.

ИСТОЧНИК KP.RU