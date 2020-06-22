Автомобиль врезался в крепость Копорье в Ленинградской области

22 Июнь 2020 2020-06-22T23:42:58+03:00

Достопримечательность региона была построена еще в XIII веке [фото]

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В Ленинградской области произошло ЧП с памятником истории XIII века. В понедельник, 22 июня 2020 года, пользователи социальной сети рассказали о том, что автомобиль врезался в опору моста крепости Копорье, расположенную в одноименном селе Ломоносовского района.

- Автомобиль скатился протаранил заграждение и врезался в опору моста крепости, - рассказали свидетели произошедшего.

Насколько пострадала постройка XIII века пока не известноФото: СОЦСЕТИ

Насколько сильно пострадал памятник русского средневекового оборонительного зодчества, на данный момент не известно. Надо отметить, что крепость является объектом культурного наследия народов России федерального значения.

Крепость Копорье находится высоком скальном мысе, на юго-западе Ленобласти, на краю Ижорской возвышенности, в 12 километрах к югу от Финского залива. Она была заложена в 1237 году немецкими рыцарями Ливонского Ордена. Тогда постройка была деревянной. В 1241 году крепость отбил Александр Невский. В 2001 году крепость получила статус музея.

ИСТОЧНИК KP.RU