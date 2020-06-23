До +26 и без дождей обещают в Санкт-Петербурге 23 июня

23 Июнь 2020 2020-06-23T08:22:40+03:00

23 июня в Петербурге будет тепло и солнечно. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Во вторник в городе будет солнечно и не слишком ветрено

Изменить размер текста: A A

Хорошая и приятная погода ждет жителей немногочисленных гостей Санкт-Петербурга во вторник, 23 июня. Если верить прогнозу синоптиков. то воздух прогреется до +26 градусов, а небо будет чистое и безоблачное.

- Днем в городе ожидается ясная погода, без осадков. Ветер северо-западный и западный, умеренный. Температура воздуха составит +24...+26 градусов. Атмосферное давление будет слабо повышаться, - сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Прогрелась от жаркой погоды и вода. В Неве ее температура составляет +18,7 градусов (на 22 июня), а в Финском заливе комфортные +17...+20. Последнее - в Курортной зоне. Правда, купаться по-прежнему нигде нельзя. Все пробы воды, которые брал Роспотребнадзор, показывали превышение допустимых санитарных норм.

Зато загорать скоро можно будет официально. Городские пляжи откроют уже с 1 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU