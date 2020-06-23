Названа дата похорон студента, которого застрелил охранник на Невском проспекте
Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) назвал дату прощания со своим студентом, которого 4 июня на Невском проспекте застрелил из травматического пистолета охранник коммерческой фирмы.
- Ушел из жизни Владислав Голиков. Умный, добрый, талантливый и подававший большие надежды член университетской семьи. Мы выражаем глубокие соболезнования родным и близким, - говорится в сообщении пресс-службы СПбГУ.
Известно, что прощание с убитым студентом пройдет 23 июня в Соборе Святой Живоначальной Троицы лейб-гвардии Измайловского полка на Измайловском проспекте, 7А. Начало траурной церемонии назначено на 14:00.
Напомним, что конфликт у 24-летнего молодого человека произошел с охранником мошеннической фирмы, которая обещала сделать санитарную книжку для работы, однако не выполняла обязательств. Устав ждать, Владислав пришел забрать деньги, однако получил выстрел в голову. Позднее он скончался в больнице.
«Комсомольская правда» присоединяется к соболезнованиям родным погибшего.
ИСТОЧНИК KP.RU