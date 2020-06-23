2020-06-23T08:37:57+03:00
Общество

Названа дата похорон студента, которого застрелил охранник на Невском проспекте

О церемонии прощания сообщили в СПбГУ
Петр КИБЕР
Поделиться:
Комментарии: comments1
Прощание с Владиславом Голиковым состоится 23 июня. Фото: СПбГУПрощание с Владиславом Голиковым состоится 23 июня. Фото: СПбГУ
Изменить размер текста:

Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) назвал дату прощания со своим студентом, которого 4 июня на Невском проспекте застрелил из травматического пистолета охранник коммерческой фирмы.

- Ушел из жизни Владислав Голиков. Умный, добрый, талантливый и подававший большие надежды член университетской семьи. Мы выражаем глубокие соболезнования родным и близким, - говорится в сообщении пресс-службы СПбГУ.

Известно, что прощание с убитым студентом пройдет 23 июня в Соборе Святой Живоначальной Троицы лейб-гвардии Измайловского полка на Измайловском проспекте, 7А. Начало траурной церемонии назначено на 14:00.

Напомним, что конфликт у 24-летнего молодого человека произошел с охранником мошеннической фирмы, которая обещала сделать санитарную книжку для работы, однако не выполняла обязательств. Устав ждать, Владислав пришел забрать деньги, однако получил выстрел в голову. Позднее он скончался в больнице.

«Комсомольская правда» присоединяется к соболезнованиям родным погибшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24