В Сосновом Бору зарегистрировано 490 случаев коронавируса

23 Июнь 2020 2020-06-23T08:53:56+03:00

Столько жителей города атомщиков заболело с начала пандемии

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Почти 500 человек заболели коронавирусом в самом стратегически важном городе Ленинградской области - Сосновом Бору. Такую статистику приводит местная санитарная часть, которая подчиняется федеральным медицинским властям.

- По информации главного государственного санитарного врача по г. Сосновый Бор Ираиды Егоровой, за весь период наблюдения подтверждены 490 случаев инфицирования коронавирусом. 11 - за последние сутки, - сообщает Центральная медсанчасть №38 на своей странице ВКонтакте.

Из общего числа заболевших по состоянию на 22 июня вылечились лишь 158 человек.

Отметим, что Сосновый Бор из-за высокой заболеваемости остается в «красной зоне» Ленобласти, где действуют самые жесткие карантинные ограничения.

Всего по состоянию на утро понедельник, в ленинградской области зарегистрировано 4016 случаев коронавируса. 3561 пациент выздоровел, а 27 человек скончались.

ИСТОЧНИК KP.RU