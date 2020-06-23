В Сосновом Бору зарегистрировано 490 случаев коронавируса
Почти 500 человек заболели коронавирусом в самом стратегически важном городе Ленинградской области - Сосновом Бору. Такую статистику приводит местная санитарная часть, которая подчиняется федеральным медицинским властям.
- По информации главного государственного санитарного врача по г. Сосновый Бор Ираиды Егоровой, за весь период наблюдения подтверждены 490 случаев инфицирования коронавирусом. 11 - за последние сутки, - сообщает Центральная медсанчасть №38 на своей странице ВКонтакте.
Из общего числа заболевших по состоянию на 22 июня вылечились лишь 158 человек.
Отметим, что Сосновый Бор из-за высокой заболеваемости остается в «красной зоне» Ленобласти, где действуют самые жесткие карантинные ограничения.
Всего по состоянию на утро понедельник, в ленинградской области зарегистрировано 4016 случаев коронавируса. 3561 пациент выздоровел, а 27 человек скончались.
ИСТОЧНИК KP.RU