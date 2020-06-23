Джип сгорел у ТРК «Континент» на проспекте Стачек
Огненным оказалось утро у жителей Кировского района Петербурга. Около 8:30 на проспекте Стачек сгорел джип. Машина полыхала открытым пламенем прямо на проезжей части. очевидцы происшествия даже ничего не успели сделать.
- Сгорела машина возле «Континента» на Стачек, - сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
Буквально через пару минут на месте происшествия были пожарные, однако спасать было практически нечего. Бойцы МЧС потушили обгоревший кузов и смыли грязь с асфальта.
Из-за ЧП движение по проспекту Стачек было временно перекрыто полицией.
Интересно, что в комментариях в соцсетях местные жители сообщают о том, что эта же машина чуть не сгорела пару дней назад: «Он два дня назад по Жукова стоял в кармане. То ли суппорт зажало, тормозной диск раскалился и манжеты начали гореть - маленькое пламя был, он сам с огнетушителем бегал вроде спас тогда».
На этот раз пламя не пощадило иномарку.
Сведений о пострадавших в результате ЧП пока не поступало.
На проспекте Стачек в Санкт-Петербурге сгорел джип.Видео: vk.com/spb_today
ИСТОЧНИК KP.RU