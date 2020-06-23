Джип сгорел у ТРК «Континент» на проспекте Стачек

23 Июнь 2020 2020-06-23T09:18:46+03:00

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Огненным оказалось утро у жителей Кировского района Петербурга. Около 8:30 на проспекте Стачек сгорел джип. Машина полыхала открытым пламенем прямо на проезжей части. очевидцы происшествия даже ничего не успели сделать.

- Сгорела машина возле «Континента» на Стачек, - сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Буквально через пару минут на месте происшествия были пожарные, однако спасать было практически нечего. Бойцы МЧС потушили обгоревший кузов и смыли грязь с асфальта.

Из-за ЧП движение по проспекту Стачек было временно перекрыто полицией.

Интересно, что в комментариях в соцсетях местные жители сообщают о том, что эта же машина чуть не сгорела пару дней назад: «Он два дня назад по Жукова стоял в кармане. То ли суппорт зажало, тормозной диск раскалился и манжеты начали гореть - маленькое пламя был, он сам с огнетушителем бегал вроде спас тогда».

На этот раз пламя не пощадило иномарку.

Сведений о пострадавших в результате ЧП пока не поступало.

На проспекте Стачек в Санкт-Петербурге сгорел джип.Видео: vk.com/spb_today

ИСТОЧНИК KP.RU