Всеволожский район могут перевести в «желтую» зону и открыть там летние кафе

23 Июнь 2020 2020-06-23T09:47:32+03:00

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Самый крупный и близкий к Петербургу район Ленобласти - Всеволожский - могут перевести из «красной» зоны в «желтую». Об этом в своем Инстаграме заявил глава 47 региона Александр Дрозденко.

- Мы в целом хотим перевести район в «желтую «зону - написал Александр Дрозденко на вопрос о том, откроются ли в Кудрово летние кафе, как в соседнем Петербурге.

Местные жители сами себе тут же ответили, что для этого район должен выйти из «красной» зоны, где действуют самые жесткие карантинные меры. Если это произойдет, то в ближайшее время жители Кудрово, Мурино, Всеволожска и других населенных пунктов района смогут посидеть за столиками уличных кафе.

Напомним, что по решению властей Санкт-Петербурга, летние веранды ресторанов, баров и прочих заведений общепита, смогут начать работу уже с 29 июня. А Центр поддержки и развития предпринимательства опубликовал точную инструкцию, как именно это будет работать.

Всеволожский район Ленобласти могут передвинуть в "желтую" зону. Фото: instagram.com/drozdenko_au

ИСТОЧНИК KP.RU