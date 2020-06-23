2020-06-23T09:47:32+03:00
Общество

Всеволожский район могут перевести в «желтую» зону и открыть там летние кафе

Об этом заявил глава Ленинградской области Александр Дрозденко
Петр КИБЕР
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В Мурино и Кудрово вскоре смогут открыться уличные кафе.В Мурино и Кудрово вскоре смогут открыться уличные кафе.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Самый крупный и близкий к Петербургу район Ленобласти - Всеволожский - могут перевести из «красной» зоны в «желтую». Об этом в своем Инстаграме заявил глава 47 региона Александр Дрозденко.

- Мы в целом хотим перевести район в «желтую «зону - написал Александр Дрозденко на вопрос о том, откроются ли в Кудрово летние кафе, как в соседнем Петербурге.

Местные жители сами себе тут же ответили, что для этого район должен выйти из «красной» зоны, где действуют самые жесткие карантинные меры. Если это произойдет, то в ближайшее время жители Кудрово, Мурино, Всеволожска и других населенных пунктов района смогут посидеть за столиками уличных кафе.

Напомним, что по решению властей Санкт-Петербурга, летние веранды ресторанов, баров и прочих заведений общепита, смогут начать работу уже с 29 июня. А Центр поддержки и развития предпринимательства опубликовал точную инструкцию, как именно это будет работать.

Всеволожский район Ленобласти могут передвинуть в "желтую" зону. Фото: instagram.com/drozdenko_au

Всеволожский район Ленобласти могут передвинуть в "желтую" зону. Фото: instagram.com/drozdenko_au

ИСТОЧНИК KP.RU

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