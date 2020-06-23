Всеволожский район могут перевести в «желтую» зону и открыть там летние кафе
Самый крупный и близкий к Петербургу район Ленобласти - Всеволожский - могут перевести из «красной» зоны в «желтую». Об этом в своем Инстаграме заявил глава 47 региона Александр Дрозденко.
- Мы в целом хотим перевести район в «желтую «зону - написал Александр Дрозденко на вопрос о том, откроются ли в Кудрово летние кафе, как в соседнем Петербурге.
Местные жители сами себе тут же ответили, что для этого район должен выйти из «красной» зоны, где действуют самые жесткие карантинные меры. Если это произойдет, то в ближайшее время жители Кудрово, Мурино, Всеволожска и других населенных пунктов района смогут посидеть за столиками уличных кафе.
Напомним, что по решению властей Санкт-Петербурга, летние веранды ресторанов, баров и прочих заведений общепита, смогут начать работу уже с 29 июня. А Центр поддержки и развития предпринимательства опубликовал точную инструкцию, как именно это будет работать.
Всеволожский район Ленобласти могут передвинуть в "желтую" зону. Фото: instagram.com/drozdenko_au
ИСТОЧНИК KP.RU