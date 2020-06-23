2020-06-23T10:07:10+03:00
Общество

В СИЗО и тюрьмах с 23 июня возобновляются свидания

Об этом сообщает УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Петр КИБЕР
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С 23 июня в СИЗО и тюрьмах возобновляются "свиданки".С 23 июня в СИЗО и тюрьмах возобновляются "свиданки".Фото: Артем КИЛЬКИН
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С 23 июня в петербургских и областных тюрьмах, колониях и следственных изоляторах (СИЗО) возобновляются «свиданки». То есть краткосрочные свидания подсудимых и осужденных с родными и близкими.

- Продолжается поэтапное снятие ранее введенных ограничений в связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической остановкой в регионе. Согласно решению начальника УФСИН будут возобновлены краткосрочные свидания и работа следственных кабинетов в установленном порядке, - сообщает пресс-служба управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

При этом в УФСИН предупреждают, что во всех учреждениях для обеспечения безопасности сотрудников, а также обвиняемых и осужденных, продолжат действовать некоторые режимные ограничения, введенные из-за опасности распространения коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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