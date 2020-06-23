Больше 16 тысяч человек обследовано на коронавирус в Санкт-Петербурге за последние сутки

23 Июнь 2020 2020-06-23T10:32:50+03:00

Больше 16 тысяч петербуржцев проверили на коронавирус за сутки. Фото: Олег ЗОЛОТО

Изменить размер текста: A A

Оперативный Штаб Санкт-Петербурга привел последние данные по ситуации с распространением коронавируса. Так, стало известно, сколько человек были протестированы на инфекцию COVID-19 за минувший день.

- За последние сутки в Петербурге обследовано на коронавирус 16 675 человек, - сообщает пресс-служба Смольного.

На настоящий момент под медицинским наблюдением остаются 2140 человек. Из них 52 - в обсерваторе, расположенном в репинском пансионате «Балтиец». Еще 724 остаются на самоизоляции. 1364 петербуржцев числятся как- контактные.

По номеру 122 в Единую информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом поступило 709 звонков. Еще 199 обращений приняли операторы экстренной службы «112». О приезде в Россию из заграницы сообщили 27 человек, 29 звонков перенаправлено в службу скорой помощи, а 42 - в полицию.

За оказанием помощи волонтерами по номеру горячей линии 8-800-200-34-11 обратились 127 петербуржцев.

ИСТОЧНИК KP.RU