Число участников массового ДТП с КамАЗом на КАД возросло до восьми машин

23 Июнь 2020 2020-06-23T10:49:42+03:00

ГИБДД уточнило данные по массовому ДТП на КАД с КамАЗом. Фото: vk.com/spb_today

В результате аварии три человека пострадало, а один погиб [видео]

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До восьми машин возросло количество участников массового ДТП с КамАЗом, произошедшее накануне на КАД. Уточненные данные привело Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

- 22 июня около 18:45 на 10 километре внутреннего кольца КАД произошло столкновение восьми транспортных средств - автомобилей: КамАЗ, «Шевроле», «Рендж Ровер», «Мазда», «Ауди», «Шкода», «Тойота» и «Мерседес», - сообщает отдел пропаганды УГИБДД.

В результате ДТП два человека получили травмы средней тяжести, одного водителя госпитализировали в тяжелом состоянии, а 40-летний пассажир «Шевроле» погиб на месте столкновения.

Известно, что рядом с погибшим мужчиной нашли крупную сумму денег - 800 тысяч рублей наличными. Их передали на сохранение.

По предварительным данным, ДТП произошло из-за того, что стоявшие в пробке легковушки протаранил КамАЗ. Точные причины аварии выясняют инспектора ГИБДД.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="3840" height="2160" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/786502" frameborder="0"></iframe> Видео с места массовой аварии с КамАЗом на КАД Санкт-Петербурга.Видео: УГИБДД по СПб и ЛО

ИСТОЧНИК KP.RU