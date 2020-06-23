2020-06-23T10:49:42+03:00
Происшествия

Число участников массового ДТП с КамАЗом на КАД возросло до восьми машин

В результате аварии три человека пострадало, а один погиб [видео]
Петр КИБЕР
Поделиться:
ГИБДД уточнило данные по массовому ДТП на КАД с КамАЗом. Фото: vk.com/spb_todayГИБДД уточнило данные по массовому ДТП на КАД с КамАЗом. Фото: vk.com/spb_today
Изменить размер текста:

До восьми машин возросло количество участников массового ДТП с КамАЗом, произошедшее накануне на КАД. Уточненные данные привело Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

- 22 июня около 18:45 на 10 километре внутреннего кольца КАД произошло столкновение восьми транспортных средств - автомобилей: КамАЗ, «Шевроле», «Рендж Ровер», «Мазда», «Ауди», «Шкода», «Тойота» и «Мерседес», - сообщает отдел пропаганды УГИБДД.

В результате ДТП два человека получили травмы средней тяжести, одного водителя госпитализировали в тяжелом состоянии, а 40-летний пассажир «Шевроле» погиб на месте столкновения.

Известно, что рядом с погибшим мужчиной нашли крупную сумму денег - 800 тысяч рублей наличными. Их передали на сохранение.

По предварительным данным, ДТП произошло из-за того, что стоявшие в пробке легковушки протаранил КамАЗ. Точные причины аварии выясняют инспектора ГИБДД.

Видео с места массовой аварии с КамАЗом на КАД Санкт-Петербурга.Видео: УГИБДД по СПб и ЛО

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24