Число участников массового ДТП с КамАЗом на КАД возросло до восьми машин
До восьми машин возросло количество участников массового ДТП с КамАЗом, произошедшее накануне на КАД. Уточненные данные привело Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
- 22 июня около 18:45 на 10 километре внутреннего кольца КАД произошло столкновение восьми транспортных средств - автомобилей: КамАЗ, «Шевроле», «Рендж Ровер», «Мазда», «Ауди», «Шкода», «Тойота» и «Мерседес», - сообщает отдел пропаганды УГИБДД.
В результате ДТП два человека получили травмы средней тяжести, одного водителя госпитализировали в тяжелом состоянии, а 40-летний пассажир «Шевроле» погиб на месте столкновения.
Известно, что рядом с погибшим мужчиной нашли крупную сумму денег - 800 тысяч рублей наличными. Их передали на сохранение.
По предварительным данным, ДТП произошло из-за того, что стоявшие в пробке легковушки протаранил КамАЗ. Точные причины аварии выясняют инспектора ГИБДД.
Видео с места массовой аварии с КамАЗом на КАД Санкт-Петербурга.Видео: УГИБДД по СПб и ЛО
ИСТОЧНИК KP.RU