Коробку с новорожденным ребенком подбросили в больницу Приозерска

23 Июнь 2020 2020-06-23T12:56:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Полицейские Приозерского района ищут родителей новорожденного ребенка, которого подбросили к дверям местной больницы. Подозрительную коробку у дверей приемного покоя вечером 22 июня нашла медсестра.

- В 17:15 медсестра Приозерской центральной райбольницы сообщила о том, что на крыльце обнаружена коробка с новорожденным ребенком, возрастом 1-2 дня, - сообщает источник в правоохранительных органах.

На место происшествия тут же выехали полицейские , которые опросили медработников а также свидетельницу. Женщина рассказала, что видела, как коробку принес мужчина возрастом 30-35 лет. Он был в темных спортивных штанах и футболке.

Других подробностей выяснить не удалось. Трудность и в том, что крыльцо, на котором лежала коробка, не попадает в поле зрения камер видеонаблюдения.

Сейчас малыш находится в больнице, а родителей подкидыша ищут полицейские.

ИСТОЧНИК KP.RU