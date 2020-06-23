Экс-депутата, который расстрелял плывшую на лодке семью, отправили под арест

23 Июнь 2020 2020-06-23T13:27:35+03:00

Бывшего депутата, стрелявшего в семью с ребенком, отправили под арест. Фото: ГСУ СК по ЛО

Изменить размер текста: A A

Суд Приозерского района Ленинградской области отправил под арест 35-летнего экс-депутата и бизнесмена Илью Русинова, которого обвиняют в стрельбе по людям. 20 июня он из охотничьего карабина выстрелил в семью, проплывавшую на лодке мимо его дачного участка.

- Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает пресс-служба Управления Следственного комитета по Ленобласти.

Напомним, что в момент стрельбы в лодке находились двое родителей и их дочка. В результате ЧП, ее мать получила тяжелые травмы. 32-летнюю женщину с ранением кишечника и раздробленными костями таза госпитализировали в реанимацию Тосненской больницы.

Сам экс-депутат был задержан полицейскими. Мотивы своего поступка он так и не объяснил. Отказались от комментариев и родные пострадавшей женщины.

В причинах конфликта разбираются следователи. Дело заведено по статье «Покушение на убийство».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/786542" frameborder="0"></iframe> Экс-депутата, стрелявшего в семью, плывшую на лодке, отправили под арест.Видео: ГСУ СК по Ленобласти

ИСТОЧНИК KP.RU