Экс-депутата, который расстрелял плывшую на лодке семью, отправили под арест
Суд Приозерского района Ленинградской области отправил под арест 35-летнего экс-депутата и бизнесмена Илью Русинова, которого обвиняют в стрельбе по людям. 20 июня он из охотничьего карабина выстрелил в семью, проплывавшую на лодке мимо его дачного участка.
- Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает пресс-служба Управления Следственного комитета по Ленобласти.
Напомним, что в момент стрельбы в лодке находились двое родителей и их дочка. В результате ЧП, ее мать получила тяжелые травмы. 32-летнюю женщину с ранением кишечника и раздробленными костями таза госпитализировали в реанимацию Тосненской больницы.
Сам экс-депутат был задержан полицейскими. Мотивы своего поступка он так и не объяснил. Отказались от комментариев и родные пострадавшей женщины.
В причинах конфликта разбираются следователи. Дело заведено по статье «Покушение на убийство».
Экс-депутата, стрелявшего в семью, плывшую на лодке, отправили под арест.Видео: ГСУ СК по Ленобласти
ИСТОЧНИК KP.RU