Петербуржцы назвали парки, куда в первую очередь вернулись бы после карантина

23 Июнь 2020 2020-06-23T14:39:39+03:00

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Если эпидобстановка в Санкт-Петербурге не ухудшится, то уже с 29 июня 2020 года в городе откроют парки и официально разрешат в них гулять. Но пока этого не произошло, остается только мечтать. Так куда же отправились бы в первую очередь жители Санкт-Петербурга после карантина? Судя по всему - в Таврический и Летний сады. Именно они стали лидерами опроса, который провел портал Peterburg2.

По результатам голосования, горожане признали Летний сад самым благоустроенным. В этой номинации за него проголосовали 32% опрошенных. На втором месте - садик Сен-Жермен на Литейном (13% голосов). Также в пятерку лидеров попали: Измайловский сад (10%), Таврический сад (8%) и Ботанический сад Петра Великого (7%).

А вот самым романтичным парком петербуржцы однозначно назвали Таврический сад (17% голосов). На втором месте садик Сен-Жермен (13%), а на третьем - Ботанический сад Петра Великого и Польский сад в Адмиралтейском районе (по 12% голосов). В топ-5 в этой категории также попали Митрополичий и Михайловский сады (10% у каждого).

ИСТОЧНИК KP.RU