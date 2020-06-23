Один из старейших туроператоров России - петербургская НИКА, объявил о закрытии

23 Июнь 2020 2020-06-23T14:49:18+03:00

В условиях коронавируса у компании не осталось денег на исполнение обязательств

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Пандемия коронавируса оказалось «смертельной» для петербургской турфирмы «Ника» один из старейших оператором путешествий в России объявил о приостановке деятельности после 27 лет работы.

- К нашему невероятному сожалению, 22 Июня 2020 года становится черным днем в истории Туроператора НИКА. ООО НИКА объявляет о прекращении туроператорской деятельности по причине невозможности исполнения всех обязательств, - говорится в сообщении, размещенном на сайте компании.

Причиной которая привела к краху фирмы с 27-летней историей, называется коронавирус. Из-за пандемии были сорваны все запланированные поездки и компании пришлось возвращать деньги туристам. Финансовые проблемы усугубились туманными перспективами туризма в будущем и отсутствием договора о страховании ответственности туроператора, который оказался продевать страховщик.

- Поверьте, мы старались, как могли. До последней минуты мы были уверены, что справимся. Но текущая ситуация загнала нас в угол, - говорится в заявлении.

ИСТОЧНИК KP.RU