Из-за перевернутой фуры Московское шоссе встало в пробку

23 Июнь 2020 2020-06-23T15:23:48+03:00

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Серьезный затор случился днем 23 июня на трасса Москва-Петербург в Тосненском районе Ленинградской области. Здесь пришлось полностью остановить движение из-за перевернувшейся фуры. Об этом сообщают в соцсетях застрявшие в пробке водители.

- Московское шоссе встало за Трубниковым Бором. Похоже перевернулась фура. Стоим в обе стороны, - писали застрявшие в пробке водители в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Впрочем, вскоре выяснилось, что движение транспорта было остановлено из-за ДТП, произошедшего накануне. Тогда грузовик действительно улетел в кювет, а сегодня на помощь приехал эвакуатор.

Чтобы достать тяжелую фуру из-под откоса, и пришлось остановить ехавшие машины. После того, как аварийный тягач с прицепом выдернули из канавы, движение в обе стороны было восстановлено.

На 15:00 онлайн-сервис Яндекс.Пробки показывает, что проблем на Московском шоссе нет.

ИСТОЧНИК KP.RU