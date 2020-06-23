2020-06-23T15:39:01+03:00
Общество

Константин Желудков избран председателем Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга

Бывший глава КСП Вадим Лопатников на новый, четвертый срок не претендовал
Петр КИБЕР
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Константин Желудков стал главой Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга. Фото: КСП СПбКонстантин Желудков стал главой Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга. Фото: КСП СПб
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23 июня в Санкт-Петербурге прошли выборы главы Контрольно-счетной палаты (КСП)города. На эту должность претендовали три кандидата: глава администрации муниципального округа Петровский Александр Томов, а также аудиторы КСП Юрий Шутов и Константин Желудков. Именно два представителя палаты вышли во второй тур и за них отдавали свои голоса депутаты. В итоге победил последний

- В ходе голосования большинство голосов депутатами было отдано за кандидатуру аудитора палаты Константина Желудкова. Глава Заксобрания вручил удостоверение новому председателю Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга, - сообщает пресс-служба ЗакСа.

Напомним, что прошлый глава КСП Вадим Лопатников занимал должность три срока подряд с 2007 года. В этот раз его фамилии не было в списках претендентов на место главного финансового инспектора города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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