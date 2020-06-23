2020-06-23T16:15:34+03:00
Общество

Все 24 пляжа Санкт-Петербурга все еще непригодны для купания

Инспекторы Роспотребнадзора проверили воду и снова ее забраковали
Петр КИБЕР
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Несмотря на жару и теплую воду, купаться в Петербурге по-прежнему негде.Несмотря на жару и теплую воду, купаться в Петербурге по-прежнему негде.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В Санкт-Петербурге по-прежнему нельзя купаться. Несмотря на скорое обещание открыть пляжи и теплую воду, лезть в нее строго не рекомендуется. Роспотребнадзор проверил состояние городских акваторий и все их забраковал.

- С мая текущего года проводится социально-гигиенический мониторинг за состоянием качества воды водных акваторий 24 пляжей. На 23 июня отобрано 300 проб воды. Согласно результатам мониторинга, все водные акватории не соответствуют требованиям санитарного законодательства, - сообщает пресс-служба петербургского управления Роспотребнадзора.

Другими словами, купаться в городе пока негде. В том числе в Курортном районе. А погружение в воду несет риск кишечных заболеваний и так далее.

При этом ранее в правительстве города заявили о готовности открыть пляжи уже с 1 июля. Их подготовили к летнему сезону: установили новую мебель, оборудовали туалеты и прочее.

А тем временем, вода в Неве прогрелась до +19 градусов, а в Финском заливе даже до +20.

ИСТОЧНИК KP.RU

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