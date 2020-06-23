2020-06-23T16:27:06+03:00
Происшествия

Извращенец показал половой член 3-летнему мальчику на детской площадке в Ленинградкой области

Полиция Ломоносовского района разыскивает эксгибициониста
Лилия КОЗЛОВА
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Эксгибиционист показывал детям половые органы в ЛенобластиЭксгибиционист показывал детям половые органы в ЛенобластиФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В Ленинградской области завелся извращенец, пристающий к маленьким детям. В понедельник, 22 июня 2020 года, в полицию Ломоносовского района обратился 32-летний мужчина, житель котеджного поселка "Фаворит" в Гостилицком сельском поселении. Мужчина рассказал, что неизвестный эксгибиционист пытался развратить его маленького сына.

- По заявлению мужчины, около 17 часов дня в воскресенье, 21 июня, на детской площадке у дома 10 по улице Вишневой неизвестный мужчина совершил действия сексуального характера в отношении его трехлетнего сына, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Некий извращенец показал малышу свои половые органы, после чего поспешил сбежать.

Правоохранители отсмотрели видеозапись с камер наблюдения, однако подозрительный тип на попал на видео.

На данный момент проверкой занимается следственный комитет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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