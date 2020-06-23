2020-06-23T16:28:47+03:00
Общество

Из Санкт-Петербурга в ЦИК поступило 27 жалоб о принуждении к голосованию

Об этом заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова
Петр КИБЕР
Поделиться:
Комментарии: comments2
Из Петербурга пришло 27 жалоб на принуждение к голосованию.Из Петербурга пришло 27 жалоб на принуждение к голосованию.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

23 июня в Москве прошло очередное заседание Центральной избирательной комиссии России. Одним из вопросов на повестке дня стали жалобы, поступающие из регионов о принуждении к голосованию. На это обратила внимание глава ЦИК Элла Памфилова.

- Поступило уже 70 обращений, содержащих жалобы на принуждение к голосованию и использование административного ресурса, из них 23 сообщения - в Москве и 27 в Санкт-Петербурге. 52 обращения по данной тематике содержат конкретные указания на работодателей, - приводит слова Памфиловой пресс-служба ЦИКа.

Глава Центризбиркома отметила недопустимость подобного поведения отдельных чиновников.

Напомним, что голосование по поправкам в Конституцию России состоится 1 июля. Этот день объявлен нерабочим. Однако свой голос можно отдать и раньше. Местные избирательные комиссии открываются с 25 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Беглов поздравил спасателей с Днем пожарной охраны Санкт-Петербурга
Движение в центре Санкт-Петербурга частично перекроют из-за празднования «Алых парусов»
За убийство старшего брата, житель Ленинградской области получил 5 лет тюрьмы
Петербургским рестораторам разрешили открыть летние кафе по упрощенной схеме
Женщина задушила 11-летнюю дочь за кражу продовольственных карточек в блокадном Ленинграде
Снесенную дачу в Озерках восстановят по решению суда в Санкт-Петербурге
Собака выкопала человеческие кости во дворе дома в Ленинградкой области
Метро будет работать по обычному графику в Санкт-Петербурге 24 июня 2020 года
Названо время начала салюта в Санкт-Петербурге 24 июня
Появилась схема перекрытия улиц в Санкт-Петербурге в честь парада Победы 24 июня
На видео попало ограбление магазина оптики в Санкт-Петербурге