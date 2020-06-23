Из Санкт-Петербурга в ЦИК поступило 27 жалоб о принуждении к голосованию

23 Июнь 2020 2020-06-23T16:28:47+03:00

Из Петербурга пришло 27 жалоб на принуждение к голосованию. Фото: Олег ЗОЛОТО

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23 июня в Москве прошло очередное заседание Центральной избирательной комиссии России. Одним из вопросов на повестке дня стали жалобы, поступающие из регионов о принуждении к голосованию. На это обратила внимание глава ЦИК Элла Памфилова.

- Поступило уже 70 обращений, содержащих жалобы на принуждение к голосованию и использование административного ресурса, из них 23 сообщения - в Москве и 27 в Санкт-Петербурге. 52 обращения по данной тематике содержат конкретные указания на работодателей, - приводит слова Памфиловой пресс-служба ЦИКа.

Глава Центризбиркома отметила недопустимость подобного поведения отдельных чиновников.

Напомним, что голосование по поправкам в Конституцию России состоится 1 июля. Этот день объявлен нерабочим. Однако свой голос можно отдать и раньше. Местные избирательные комиссии открываются с 25 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU