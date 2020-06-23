Из Санкт-Петербурга в ЦИК поступило 27 жалоб о принуждении к голосованию
23 июня в Москве прошло очередное заседание Центральной избирательной комиссии России. Одним из вопросов на повестке дня стали жалобы, поступающие из регионов о принуждении к голосованию. На это обратила внимание глава ЦИК Элла Памфилова.
- Поступило уже 70 обращений, содержащих жалобы на принуждение к голосованию и использование административного ресурса, из них 23 сообщения - в Москве и 27 в Санкт-Петербурге. 52 обращения по данной тематике содержат конкретные указания на работодателей, - приводит слова Памфиловой пресс-служба ЦИКа.
Глава Центризбиркома отметила недопустимость подобного поведения отдельных чиновников.
Напомним, что голосование по поправкам в Конституцию России состоится 1 июля. Этот день объявлен нерабочим. Однако свой голос можно отдать и раньше. Местные избирательные комиссии открываются с 25 июня.
ИСТОЧНИК KP.RU