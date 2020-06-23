2020-06-23T16:46:09+03:00
Общество

Все морские круизы на пароме «Принцесса Анастасия» отменены до середины июля

А продажа новых туров из Санкт-Петербурга вообще прекращена
Петр КИБЕР
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Раньше 12 июля круизы на паромах точно не начнутся.Раньше 12 июля круизы на паромах точно не начнутся.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Как минимум до середины лета петербуржцы останутся без морских круизов. Из-за закрытых границ паром «Принцесса Анастасия» будет стоять у причала. От отмене путешествий завили в паромной компании MOBY SPL.

- Информируем вас об отмене рейсов по 12 июля 2020 года включительно в связи с наличием мер профилактики распространения коронавирусной инфекции в России и странах ЕС, которые временно ограничивают въезд иностранных туристов, - сообщает пресс-служба компании.

При этом, из-за непонятной перспективы, полностью остановлена продажа круизов с датой выхода до 30 августа 2020 года. После возобновления круизов в поездку сначала будут отправлены те туристы, которые купили путешествие заранее. У некоторых остались забронированы туры еще с декабря прошлого года.

Тем, кто не хочет ждать у моря погоды, предлагают вернуть деньги. Другим придется набраться терпения.

Напомним, что Финляндия не будет открывать границу с Россией минимум до 14 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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