2020-06-23T17:10:03+03:00
Общество

Детские лагеря Ленинградской области откроются в июле 2020 года

Всего в регионе насчитывается 610 организаций отдыха и оздоровления детей
Лилия КОЗЛОВА
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Детские лагеря откроются со 2 июля 2020 года в ЛенобластиДетские лагеря откроются со 2 июля 2020 года в ЛенобластиФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Ленинградской области начинается летняя оздоровительная кампания. Детские лагеря откроют свои двери со 2 июля 2020 года. Деятельность всех детских учреждений разрешена только с учетом строгого выполнения рекомендаций Роспотребнадзора, чтобы не допустить распространение коронавируса.

- Откроются стационарные лагеря, круглосуточные лагеря при образовательных учреждениях, а также губернаторские отряды и трудовые бригады. Работу палаточных лагерей разрешат при стационарных лагерях, - рассказали в администрации Ленобласти.

Всего на территории Ленинградской области насчитывается 610 организаций отдыха и оздоровления детей. При этом пребывание детей из разных субъектов в одном лагере не допускается.

В тестовом режиме государственные детские лагеря Ленинградские области начали работу с 15 июня. В пяти детских лагерях региона был организован отдых для 265 воспитанников ресурсных центров и 210 детей сотрудников государственных медучреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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