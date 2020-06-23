2020-06-23T17:10:43+03:00
Общество

Врач скорой помощи рассказал петербуржцам, как себя вести в день Парада Победы

Ради сохранения здоровья, медики советуют оставаться дома
Петр КИБЕР
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Чтобы не заразиться, зрителям Парада Победы надо носить маски,а лучше - остаться дома.Чтобы не заразиться, зрителям Парада Победы надо носить маски,а лучше - остаться дома.Фото: Артем КИЛЬКИН
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24 июня в Санкт-Петербурге, как и во многих городах России пройдет Парад Победы. Несмотря на сделанное исключение и все меры безопасности, любое массовое мероприятие несет опасность заражения коронавирусом. Что петербуржцам стоит делать в этот день, посоветовал врач скорой помощи Лев Авербах.

- Надо носить маску или респиратор. Пожилым людям лучше остаться дома. И ни в коем случае на разговаривайте с незнакомцами - это повышает риск заражения, - отметил медик, чьи слова приводят «Невские новости».

По словам специалиста, пока вероятность заболеть еще достаточно высока, а больницы, принимающие пациентов с коронавирусом, прилично загружены.

И хоть на воздухе вирус не так опасен, как в помещении, но быть легкомысленными все равно не стоит. В особенности это касается людей старшего возраста и ветеранов, которые находятся в группе риска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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