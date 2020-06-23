2020-06-23T17:25:09+03:00
Общество

Беглов поблагодарил национальные диаспоры за помощь в период пандемии в Санкт-Петербурге

Благодаря им многие петербуржцы получили дополнительные продукты, а школьники компьютеры
Лилия КОЗЛОВА
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Александр Беглов поблагодарил национальные диаспоры Петербурга за помощь в период эпидемииАлександр Беглов поблагодарил национальные диаспоры Петербурга за помощь в период эпидемииФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов во вторник, 23 июня 2020 года, на встрече с руководителями национально-культурных объединений города поблагодарил диаспоры за помощь Северной столице во время пандемии.

- Во время сложнейших испытаний приходить на помощь ближнему – традиция Петербурга, всех национальностей, проживающих в нем, - подчеркнул глава города.

Благодаря поддержке диаспор многие петербуржцы получили дополнительные продуктовые наборы. Азербайджанская национально-культурная автономия также закупила для школьников более 1500 планшетных компьютеров и передала в дар Госпиталю ветеранов войн автомобиль скорой помощи, приспособленный для транспортировки инфекционных больных.

Также Беглов отметил, что из-за эпидемии пришлось запретить массовое проведение многих праздников, таких как Навруз, Пасха, Ураза-Байрам, Сабантуй.

- Мы знаем, как эти выступления были важны для вас, для всего многонационального Петербурга, но условия борьбы с коронавирусом вынудили от них отказаться. Однако режим повышенной готовности, в котором наш город живет с апреля, подходит к своему завершению – мы постепенно снимаем ограничения, но делаем это с соблюдением всех предосторожностей, - сказал Александр Беглов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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