На видео попало ограбление магазина оптики в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге на видео попало ограбление магазина оптики. Во вторник, 23 июня 2020 года, в социальной сети появились кадры с камер внутреннего наблюдения из торговой точки, расположенной на Выборгском шоссе. Трое мужчин в черном оперативно забежали в магазин и смели с полок около сотни солнцезащитных очков.
- В Выборгском районе ограбили магазин оптики по адресу Выборгское шоссе 17/1. По словам полиции в Выборгском районе за неделю уже второй случай, когда воруют солнцезащитные очки брендовых производителей, - рассказали в социальной сети.
Грабители оказались очень предусмотрительны. Чтобы не оставить никаких следов, на ноги они надели бахилы, на руки перчатки, а лица закрыли масками.
На кадрах видно, как воры работаю слаженно и оперативно, не пропуская ни единой полки. Как отмечают в соцсети, ограбление длилось всего полторы минуты. За это время воры успели вынести 110 моделей.
Ограбление магазина оптики в Петербурге 22 июня 2020 года .
ИСТОЧНИК KP.RU