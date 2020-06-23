2020-06-23T17:45:16+03:00
Происшествия

На видео попало ограбление магазина оптики в Санкт-Петербурге

Это уже второй случай, когда воры выносят брендовые солнцезащитные очки [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Ограбление магазина оптики в Петербурге попало на видеоОграбление магазина оптики в Петербурге попало на видеоФото: СОЦСЕТИ
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В Санкт-Петербурге на видео попало ограбление магазина оптики. Во вторник, 23 июня 2020 года, в социальной сети появились кадры с камер внутреннего наблюдения из торговой точки, расположенной на Выборгском шоссе. Трое мужчин в черном оперативно забежали в магазин и смели с полок около сотни солнцезащитных очков.

- В Выборгском районе ограбили магазин оптики по адресу Выборгское шоссе 17/1. По словам полиции в Выборгском районе за неделю уже второй случай, когда воруют солнцезащитные очки брендовых производителей, - рассказали в социальной сети.

Грабители оказались очень предусмотрительны. Чтобы не оставить никаких следов, на ноги они надели бахилы, на руки перчатки, а лица закрыли масками.

На кадрах видно, как воры работаю слаженно и оперативно, не пропуская ни единой полки. Как отмечают в соцсети, ограбление длилось всего полторы минуты. За это время воры успели вынести 110 моделей.

Ограбление магазина оптики в Петербурге 22 июня 2020 года .

ИСТОЧНИК KP.RU

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