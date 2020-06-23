Собака выкопала человеческие кости во дворе дома в Ленинградкой области

23 Июнь 2020 2020-06-23T18:54:33+03:00

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В Ленинградской области житель частного дома сделал на своем участке необычную находку. Вернее, его собака. Вечером 20 июня 2020 года пес хозяина дома на Поселковой улице в поселке Лужки, Выборгского района, рылся во дворе. Выкопав приличной глубины яму, хвостатый вытащил из нее кости, которые были очень похожи на человеческие.

- Обнаружив находку пса, хозяин дома незамедлительно позвонил в полицию. На место прибыли правоохранители, которые действительно увидели кости, похожие на человеческие, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Правоохранители изъяли с места пять костей, которые направили на обследование в морг города Выборг.

В понедельник, 22 июня, следователи вернулись во двор, где были найдены кости. В ходе осмотра и раскопок были обнаружены и изъяты еще скелетированные останки человека на глубине 70 сантиметров под землей. Это оказались части полимерной веревки, розовая футболка, а также бюстгальтер. Проверка продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU