2020-06-23T20:16:15+03:00
Общество

Снесенную дачу в Озерках восстановят по решению суда в Санкт-Петербурге

Работами займется Гуманитарный университет профсоюзов
Лилия КОЗЛОВА
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Университет Профсоюзов обязали отреставрировать дачу при саде «Озерки» / Фото: КГИОПУниверситет Профсоюзов обязали отреставрировать дачу при саде «Озерки» / Фото: КГИОП
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В Санкт-Петербурге восстановят разрушенное здание Дачи при саде «Озерки», которая располагалась на Береговой улице. В понедельник, 22 июня 2020 года, Фрунзенский суд удовлетворил требования КГИОП к Гуманитарному университету профсоюзов, который за два года должен произвести реставрацию объекта культурного наследия регионального значения.

- В случае неисполнения, университет будет платить неустойку по 50 тысяч рублей каждый месяц, - сообщили в КГИОП.

Дачу при саде «Озерки» включили в единый государственный реестр в качестве регионального памятника в 2016 году. Тогда же собственнику был назначен штраф в полмиллиона рублей за плохое состояние здания. Также оказалось, что деревянная часть дома была демонтирована.

В 2019 году в КГИОП поступила выполненная по заказу СПбГУП экспертиза, обосновывающая исключение объекта культурного наследия из единого государственного реестра. В случае лишения объекта статуса памятника пользователь освобождался бы от обременения по его восстановлению методами реставрации. Однако КГИОП с этим не согласился и подал в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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