2020-06-23T19:50:03+03:00
Происшествия

Женщина задушила 11-летнюю дочь за кражу продовольственных карточек в блокадном Ленинграде

Суд Санкт-Петербурга рассказал ужасную историю военных лет
Лилия КОЗЛОВА
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Суд Петербурга рассказал о жутком убийстве женщиной своей дочери во время блокады ЛенинградаСуд Петербурга рассказал о жутком убийстве женщиной своей дочери во время блокады ЛенинградаФото: Олег ЗОЛОТО
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Жительница блокадного Ленинграда получила 10 лет тюрьмы за убийство собственной дочери. Во вторник, 23 июня 2020 года, объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в рамках проекта, посвященного 75-летию победы в Великой Отечественной войне, рассказала ужасную историю, произошедшую в военное время.

- Трагедия произошла в 1942 году. 11-летняя девочка украла у своей матери продуктовые карточки. Когда та узнала об этом, попыталась поговорить с девочкой, однако та сказала, что все равно продолжит воровать, - говорится в судебных документах.

Женщина убила 11-летнюю дочь из-за кражи продовольственной карточки / Фото: Пресс-служба судов Петербурга

Женщина убила 11-летнюю дочь из-за кражи продовольственной карточки / Фото: Пресс-служба судов Петербурга

Тогда женщина решила убить дочь. Она накинула девочке на шею петлю из веревки и задушила ее. После этого зашила труп в материю и хотела захоронить. Однако не успела, так как в дом пришел участковый, который и обнаружил тело.

В результате верховный суд приговорил женщину к 10 годам тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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