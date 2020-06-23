Женщина задушила 11-летнюю дочь за кражу продовольственных карточек в блокадном Ленинграде
Жительница блокадного Ленинграда получила 10 лет тюрьмы за убийство собственной дочери. Во вторник, 23 июня 2020 года, объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в рамках проекта, посвященного 75-летию победы в Великой Отечественной войне, рассказала ужасную историю, произошедшую в военное время.
- Трагедия произошла в 1942 году. 11-летняя девочка украла у своей матери продуктовые карточки. Когда та узнала об этом, попыталась поговорить с девочкой, однако та сказала, что все равно продолжит воровать, - говорится в судебных документах.
Женщина убила 11-летнюю дочь из-за кражи продовольственной карточки / Фото: Пресс-служба судов Петербурга
Тогда женщина решила убить дочь. Она накинула девочке на шею петлю из веревки и задушила ее. После этого зашила труп в материю и хотела захоронить. Однако не успела, так как в дом пришел участковый, который и обнаружил тело.
В результате верховный суд приговорил женщину к 10 годам тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU