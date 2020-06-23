Петербургским рестораторам разрешили открыть летние кафе по упрощенной схеме

23 Июнь 2020 2020-06-23T20:12:18+03:00

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В Санкт-Петербурге с 29 июня 2020 года разрешена работа летних кафе. В связи с этим, комитет имущественных отношений города разрешит открывать веранды по упрощенной схеме. Прием заявлений на размещение столиков у ресторанов и кафе начнется с 25 июня.

- В этом сезоне «летние кафе» в виде выносных столиков разрешено устанавливать по упрощенному порядку, специально разработанному городским правительством в целях поддержки рестораторов в условиях распространения коронавирусной инфекции, - пояснили в Смольном.

Главное условие - земельный участок под выносные столики должен быть смежным с участком под заведением общественного питания: рестораном или кафе, а его площадь не должна быть больше площади этого ресторана или кафе. К заявке необходимо в обязательном порядке приложить схему границ предполагаемого к использованию земельного участка.

Заявки будут рассматриваться в течение 5 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU