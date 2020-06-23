2020-06-23T20:38:05+03:00
Происшествия

За убийство старшего брата, житель Ленинградской области получил 5 лет тюрьмы

Мужчина забил топором родственника, а после зарыл тело под строительным мусором во дворе
Лилия КОЗЛОВА
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Мужчину приговорили к 5 годам колонии за убийство брата в ЛенобластиМужчину приговорили к 5 годам колонии за убийство брата в ЛенобластиФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Ленинградской области 26-летнего жителя во вторник, 23 июня 2020 года, суд приговорил к 5 годам тюрьмы за убийство родного брата. Мужчина из Подпорожья забил родственника топором, а потом спрятал тело, пытаясь сымитировать его отъезд.

- В ночь с 07 октября 2019 на 08 октября 2019 два брата находились вдвоем в квартире по месту проживания. В какой то момент времени младший брат посчитал, что старший может быть опасен для него самого и всей семью, в связи с чем взял топор, хранившийся под ванной и нанес старшему брату два удара по голове обухом топора, - рассказали в следственном комитете Ленобласти.

После этого мужчина вытащил труп на улицу и спрятал тело в 30 метрах от дома под грудой строительного мусора.

Подпорожским городским судом Ленинградской области мужчина признан виновным в инкриминируемом ему преступлении. Наказание он будет отбывать в исправительной колонии строго режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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