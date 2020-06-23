Движение в центре Санкт-Петербурга частично перекроют из-за празднования «Алых парусов»

23 Июнь 2020 2020-06-23T21:35:01+03:00

Главный праздник выпускников будет отмечаться в этом году 27 июня

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В Санкт-Петербурге в связи с проведением праздника «Алые паруса» в субботу, 27 июня, ограничат движение транспорта в центре города. Несмотря на то, что в этом году из-за пандемии коронавируса, мероприятие будет проходить без зрителей, для школьников проведут видеотрансляцию.

- С 8 утра 27 июня и до 6 утра 28 июня будет закрыто движение по Петровской косе, а до 2 утра по набережной Гребного канала, Северной дороге, Бодрову переулку, набережной Мартынова, Южной дороге, Крестовскому проспекту, Большому Петровскому мосту, улице Савиной, Теннисной аллее, Велосипедной и Футбольной аллее, - сообщили в Смольном.

Также с 19:00 и до поздней ночи закроется движение по набережной Макарова, Приморскому проспекту, Яхтенной улице и мосту, мосту Бетанкура, Адмиралтейскому проезду, улице Одоевского, проспекту Кима, Бабыльской, Морской улицам, Безымянному и Гартнеровскому переулкам, Старой улице и Березовой аллее.

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ИСТОЧНИК KP.RU