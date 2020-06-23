2020-06-23T21:35:01+03:00
Общество

Движение в центре Санкт-Петербурга частично перекроют из-за празднования «Алых парусов»

Главный праздник выпускников будет отмечаться в этом году 27 июня
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Алые паруса перекроют движение в ПетербургеАлые паруса перекроют движение в ПетербургеФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

В Санкт-Петербурге в связи с проведением праздника «Алые паруса» в субботу, 27 июня, ограничат движение транспорта в центре города. Несмотря на то, что в этом году из-за пандемии коронавируса, мероприятие будет проходить без зрителей, для школьников проведут видеотрансляцию.

- С 8 утра 27 июня и до 6 утра 28 июня будет закрыто движение по Петровской косе, а до 2 утра по набережной Гребного канала, Северной дороге, Бодрову переулку, набережной Мартынова, Южной дороге, Крестовскому проспекту, Большому Петровскому мосту, улице Савиной, Теннисной аллее, Велосипедной и Футбольной аллее, - сообщили в Смольном.

Также с 19:00 и до поздней ночи закроется движение по набережной Макарова, Приморскому проспекту, Яхтенной улице и мосту, мосту Бетанкура, Адмиралтейскому проезду, улице Одоевского, проспекту Кима, Бабыльской, Морской улицам, Безымянному и Гартнеровскому переулкам, Старой улице и Березовой аллее.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Перенос выпускного Алые паруса в Санкт-Петербурге 2020: праздник состоится 27 июня

Объявлено о переносе выпускного Алые паруса в Санкт-Петербурге в 2020 году. Праздник отсроченый на неделю увидим по телевизору (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Беглов поздравил спасателей с Днем пожарной охраны Санкт-Петербурга
Движение в центре Санкт-Петербурга частично перекроют из-за празднования «Алых парусов»
За убийство старшего брата, житель Ленинградской области получил 5 лет тюрьмы
Петербургским рестораторам разрешили открыть летние кафе по упрощенной схеме
Женщина задушила 11-летнюю дочь за кражу продовольственных карточек в блокадном Ленинграде
Снесенную дачу в Озерках восстановят по решению суда в Санкт-Петербурге
Собака выкопала человеческие кости во дворе дома в Ленинградкой области
Метро будет работать по обычному графику в Санкт-Петербурге 24 июня 2020 года
Названо время начала салюта в Санкт-Петербурге 24 июня
Появилась схема перекрытия улиц в Санкт-Петербурге в честь парада Победы 24 июня
На видео попало ограбление магазина оптики в Санкт-Петербурге