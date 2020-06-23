2020-06-23T21:35:09+03:00
Общество

Беглов поздравил спасателей с Днем пожарной охраны Санкт-Петербурга

Первая профессиональная пожарная команда в Северной столице появилась 217 лет назад
Лилия КОЗЛОВА
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24 июня в Санкт-Петербурге отмечается День пожарной охраны24 июня в Санкт-Петербурге отмечается День пожарной охраныФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В среду, 24 июня 2020 года, в Санкт-Петербурге отмечается День пожарной охраны. С профессиональным праздником спасателей поздравил губернатор Северной столицы Александр Беглов. Градоначальник напомнил, что 217 лет назад император Александр I подписал указ, по которому на берегах Невы появилась первая профессиональная пожарная команда.

- С тех пор петербургские огнеборцы первыми приходят на помощь людям. Своим каждодневным героическим трудом вы подтверждаете высокую квалификацию и верность служебному долгу. Умение действовать в экстремальных условиях и готовность спасать других, рискуя жизнью, снискали вам искреннее и глубокое уважение петербуржцев, - отметил Беглов.

Губернатор добавил, что главными в профессии остаются сильные волевые качества и быстрота принятия единственно верного решения. Сегодня петербургские пожарные находятся на переднем крае борьбы с эпидемией коронавируса. По несколько десятков раз в сутки они выезжают для содействия бригадам скорой помощи, участвуют в мероприятиях по дезинфекции объектов городской инфраструктуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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