2020-06-23T22:00:11+03:00
Происшествия

Парней, избивших уличных музыкантов в Санкт-Петербурге, отправили в СИЗО

Один из участников драки будет находиться под домашним арестом
Лилия КОЗЛОВА
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Парней, которые избили уличных музыкантов, отправили в СИЗО ПетербургаПарней, которые избили уличных музыкантов, отправили в СИЗО ПетербургаФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Санкт-Петербурге на скамье подсудимых оказались трое парней, которые избили уличных музыкантов недалеко от метро "Рыбацкое". Во вторник, 23 июня 2020 года, Невский районный суд выбрал меру пресечения для хулиганов, которые обвиняются в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. Двое подсудимых - несовершеннолетние подростки.

- Адвокат одного из подсудимых полагал, что его можно отправить под домашний арест или присмотр родителей. Однако суд указал, что парень воспитывается без отца, мать неоднократно привлекалась к административной ответственности, поэтому его направили в СИЗО, - сообщили в пресс-службе судов Петербурга.

Другой совершеннолетний парень также проведет время следствия в СИЗО. Другого хулигана, которому тоже еще нет 18-ти лет, отправили под домашний арест.

Всем троим мера заключения назначена до 21 августа включительно. Рассмотрение материалов продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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