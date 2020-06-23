Преподаватель математики стал учителем года в Санкт-Петербурге

23 Июнь 2020 2020-06-23T22:53:12+03:00

Учителем года в Петербурге стал учитель математики гимназии № 166 Иван Меньшиков / Фото: Смольный

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Во вторник, 23 июня 2020 года, стали известны имена педагогов, которые представят Санкт-Петербург на всероссийских конкурсах. В конкурсе приняли участие 132 педагогических работника образовательных учреждений Северной столицы, в том числе победители районного этапа конкурса.

- За звание «Учитель года России» поборется учитель математики гимназии № 166 Центрального района Иван Меньшиков. В конкурсе «Воспитатель года России» примет участие воспитатель детского сада № 25 комбинированного вида Курортного района Мария Прудникова. На конкурсе «Педагог-психолог России» северную столицу представит педагог-психолог школы № 616 Адмиралтейского района «Центр абилитации с индивидуальными формами обучения «Динамика» Татьяна Ветвицкая, а на конкурсе «Учитель-дефектолог России» – учитель-логопед детского сада № 18 комбинированного вида Кронштадтского района Екатерина Першина, - рассказали в Смольном.

Свой профессиональный уровень продемонстрировали учителя, преподаватели и мастера производственного обучения учреждений профессионального образования, воспитатели государственных дошкольных образовательных учреждений, педагоги-психологи и учителя-дефектологи, заместители директоров по воспитательной работе. Участники представляли конкурсные материалы, проводили открытые уроки, мастер-классы, выступали с публичными лекциями.

ИСТОЧНИК KP.RU