Сотрудники «Ленты» потушили начавшийся пожар в торговом зале в Санкт-Петербурге

23 Июнь 2020 2020-06-23T23:17:37+03:00

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В Санкт-Петербурге на Пулковском шоссе, в супермаркете «Лента» произошел пожар. Вечером во вторник, 23 июня 2020 года, пользователи социальной сети рассказали о том, что в магазине началось возгорание, огонь начал вырываться откуда-то из-под потолка. Однако разгореться он не успел благодаря оперативной и слаженной работе сотрудников.

- Персонал - молодцы! Оперативно и без суеты сработали, - отозвались о действиях работников в социальной сети.

Также очевидцы опубликовали видео с места событий. На кадрах видно, как горит и плавится блок на потолке, на пол начинает капать и падать пепел. Однако сотрудники магазина не растерялись. К месту возгорания они пригнали подъемник. Одни из работников супермаркета встал на него, его подняли к потолку и мужчина затушил огонь с помощью ручного огнетушителя.

Так, ЧП обошлось без пострадавших и эвакуации. Магазин работает в штатном режиме.

Сотрудники "Ленты" в Санкт-Петербурге самостоятельно потушили начавшийся пожар .

ИСТОЧНИК KP.RU