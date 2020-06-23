Трое детей и женщина пострадали в лобовом ДТП в Ленинградской области
В Ленинградской области разыскивается водитель автомобиля марки «Дэу Матиз», сбежавший с места ДТП. Вечером во вторник, 23 июня 2020 года, мужчина вез в машине женщину с тремя маленькими детьми и попал в серьезную аварию с лобовым столкновением. После этого он бросил авто и пострадавших и скрылся с места ЧП.
- ДТП произошло около 19:40 часов на 12 километре автодороги Сиверский - Дружная горка - Куровицы в Ломоносовском районе. Водитель «Матиз» при движении от поселка Дружная Горка в сторону деревни Лампово, выехал на полосу встречного движения и врезался в «Форд Фокус», за рулем которого находился 33-летний мужчина, - сообщили в управлении ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.
Водитель «Дэу» сбежал, а в машине остались мать, 33-летняя женщина, с тремя маленькими детьми: два мальчика 4 и 6 лет, и девочка 5 лет. Все были госпитализированы в больницу в состоянии средней степени тяжести.
По фату ДТП проводится проверка, по ее результатам будет принято решение.
ИСТОЧНИК KP.RU