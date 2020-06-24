2020-06-23T23:46:38+03:00
Общество

Разводов стало меньше после самоизоляции в Санкт-Петербурге

В июне 2020 года заявлений о расторжении брака поступило в двое меньше, чем в прошлом году
Лилия КОЗЛОВА
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За время самоизоляции в Петербурге сократилось количество разводовЗа время самоизоляции в Петербурге сократилось количество разводовФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Несмотря на то, что многие ждали бум разводов после вынужденной самоизоляции, их количество снизилось. Так, с 1 по 18 июня 2020 года в Санкт-Петербурге подано 611 заявлений на расторжение брака, что почти в два раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года – 1099 заявлений на развод.

- Если рассматривать статистику ведомства в динамике, складывается впечатление, что желающих расстаться с каждым месяцем становится меньше. Например, в апреле горожане подали 861 заявление на расторжение брака, в марте — 1927. Для сравнения: в докоронавирусные феврале и январе их было 2182 и 2309 соответственно, - пишет «Мойка78».

Однако свадеб тоже не увеличилось. Из-за пандемии дворцы бракосочетания прекратили свою работу. Зарегистрировать брак можно, но без роскошной церемонии. Возможно, многим парам это даст время подумать над тем, действительно ли они хотят скрепить себя узами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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