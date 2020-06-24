2020-06-24T08:30:06+03:00
Общество

Солнечно и до +28 градусов обещают в Санкт-Петербурге 24 июня

А температура воды в Неве достигла уже +19
Петр КИБЕР
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24 в Петербурге будет солнечно. А военные уже готовятся пройти Парадом Победы.24 в Петербурге будет солнечно. А военные уже готовятся пройти Парадом Победы.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Жаркая и солнечная погода ждет жителей и гостей Санкт-Петербурга в наступившую среду. Этот день, объявлен выходным по случаю проведения Парада Победы, перенесенного с 9 мая. Поэтому большая часть горожан проведет его дома, а скорее - на природе.

- 24 июня в Санкт-Петербурге ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный направлений, слабый. Температура воздуха в течение дня составит +26...+28 градусов. Атмосферное давление будет слабо повышаться, - сообщает городской гидрометцентр.

Из-за устойчивой жары, которая держится последние две недели, прогрелась и вода в Неве. На 23 июня ее температура достигла +19 градусов. На побережье Финского залива, в курортной зоне, еще теплее - до +20. Вот только купаться пока нельзя. Роспотребнадзор забраковал все городские пляжи.

Тем, петербуржцам, кто все же пойдет смотреть на парад, рекомендовали соблюдать правила безопасности. А еще лучше - остаться дома и провести выходной с родными.

На 8:00 температура в Петербурге составляет +20,6 градуса, давление - 767,5 мм ртутного столба, влажность - 73%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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