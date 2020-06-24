Танки стянули к Дворцовой площади в предшествии Парада Победы

24 Июнь 2020 2020-06-24T08:56:03+03:00

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Вереницы танков и другой армейской техники, а также шеренги военных выстроились на Миллионной улице Петербурга в предшествии Парада Победы. Само торжественное шествие начнется ровно в 10:00, а пока на Дворцовой площади заканчиваются последние приготовления.

- К проведению парада все готово. Журналистов и гостей при входе проверяют на наличие признаков ОРВИ сотрудники Роспотребнадзора. Они меряют температуру дистанционными термометрами, проверяют наличие масок и перчаток, - сообщает корреспондент «КП-Петербург» с места событий.

Зрителей проверяют инспекторы из Роспотребнадзора.Фото: Артем КИЛЬКИН

Рядом работают дезинфекторы, которые распыляют санитайзер на все поверхности, которых могут коснуться люди.

Напомним, что торжества по случаю 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне были перенесены с 9 мая на 24 июня в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. Поэтому, нынешний парад пройдет при минимальном количестве зрителей - на трибунах будет всего 700 человек, 200 из которых - ветераны, блокадники и труженики тыла, в том числе иногородние.

Перед началом идут последние приготовления.Фото: Артем КИЛЬКИН

ИСТОЧНИК KP.RU