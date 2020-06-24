Два человека пострадали в Ленобласти из-за встречи с лосем

24 Июнь 2020 2020-06-24T09:12:15+03:00

Машина, в которой ехали молодые люди, столкнулась с выскочившим на дорогу животным

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Очередное ДТП с лосем произошло в Ленинградской области. На этот раз животное и люди пострадали в Кингисеппском районе. Здесь, в ночь на среду, «Лада» с двумя молодыми парнями влетела в сохатого, который внезапно выскочил на дорогу.

- По предварительной информации, около 02:00 24 июня, на 129 км автодороги Санкт-Петербург - Ручьи водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2115, совершил наезд на животное, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

После столкновения с лосем «Лада» улетела в кювет. Известно, что в машине из Петербурга ехали двое 23-летних парней. Оба, водитель и пассажир, получили различные травмы. В состоянии средней тяжести они были госпитализированы в Центральную районную больницу Кингисеппа.

По факту ДТП ведется проверка.

Напомним, что начиная с марта в Петербурге и Ленобласти произошло уже несколько столкновений машин с лосями, в которых погибли сами животные и серьезно пострадали люди.

ИСТОЧНИК KP.RU