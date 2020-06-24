2020-06-24T09:38:31+03:00
Общество

Перед проведением Парада Победы на Дворцовой площади дезинфицировали трибуны

Специальный человек с распылителем обработал санитайзером места для гостей мероприятия
Петр КИБЕРСергей ВОЛЧКОВ
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Перед парадом трибуны обработали антисептиком.Перед парадом трибуны обработали антисептиком.Фото: Артем КИЛЬКИН
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В 10:00 в Петербурге начнется Парад Победы. Но уже с утра 24 июня идут последние приготовления к торжествам. В том числе, дезинфицируются трибуны для гостей мероприятия. Санитайзером из распылителя их обработал специально приглашенный человек.

- Идут последние приготовления. На трибунах понемногу собираются почетные гости - ветераны. Некоторые специально приехали из других городов. Подходы к трибунам стережет Роспотребнадзор - проверяют наличие масок и перчаток, меряют температуру тепловизором. Сами трибуны буквально только что обработали антисептическим составом из переносного распылителя, - сообщает корреспондент «КП-Петербург» с места событий.

Это необходимо для безопасности зрителей, среди которых будут ветераны. Фото: Сергей ВОЛЧКОВ

Это необходимо для безопасности зрителей, среди которых будут ветераны.Фото: Сергей ВОЛЧКОВ

Напомним, что из-за сложной эпидобстановки парад по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне был перенесен с 9 мая на 24 июня. Нынешнее мероприятие пройдет в ограниченном формате. Смотреть парад на трибунах будут около 700 человек, 20 из которых - ветераны и труженики тыла. Для остальных петербуржцев трансляция парада продет по ТВ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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