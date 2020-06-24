На Дворцовой площади начался Парад Победы
Ровно в 10 утра 24 июня на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге начался военный Парад Победы. В этом году он особенный. Не только из-за того, что из-за начавшейся весной пандемии празднование перенесли с 9 мая, но и из-за того, что проходит он без зрителей. Трибуны тоже не заполнены. По рекомендации Роспотребнадзора допущены лишь 720 человек вместо полутора тысяч. Среди них ветераны и медицинский работники.
Как рассказал накануне вице-губернатор Петербурге Владимир Кириллов, в этом году не будет морской части парада.
На трибунах гости рассажены с соблюдением социальной дистанции.Фото: Николай КОЗИН
- После парада на Дворцовой состоится прохождение пеших парадных расчетов по Невскому проспекту до Садовой улицы, - сказал Кириллов. - За ними впервые проследует колонна из 500 мотоциклистов.
Напомним, в Параде Победы в Санкт-Петербурге принимают участие 4 500 военнослужащих. Механизированная колонна включит 109 единиц исторической и новейшей техники. Откроет прохождение по площади танк Т-34, за ним проследуют новейшие Т-72Б3, БМП-3, БТР-82А, бронеавтомобили «Тайфун-У» и «Тайфун-К», зенитно-ракетный комплекс «Тайфун», самоходные зенитные установки, ракетный комплекс «Искандер-М», ракетные реактивные системы залпового огня «Торнадо».
Видео-трансляцию Парада Победы в Санкт-Петербурге смотрите в нашем разделе Афиша.
Парад Победы на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге.Артем КИЛЬКИН
ИСТОЧНИК KP.RU