2020-06-24T10:35:08+03:00
Общество

На Дворцовой площади начался Парад Победы

Он проходит без зрителей, а на трибунах чуть больше 700 почетных гостей. Среди них ветераны и врачи
Степан СТЕПАНОВ
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Танк Т-34 откроет Парад на Дворцовой.Танк Т-34 откроет Парад на Дворцовой.Фото: Николай КОЗИН
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Ровно в 10 утра 24 июня на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге начался военный Парад Победы. В этом году он особенный. Не только из-за того, что из-за начавшейся весной пандемии празднование перенесли с 9 мая, но и из-за того, что проходит он без зрителей. Трибуны тоже не заполнены. По рекомендации Роспотребнадзора допущены лишь 720 человек вместо полутора тысяч. Среди них ветераны и медицинский работники.

Как рассказал накануне вице-губернатор Петербурге Владимир Кириллов, в этом году не будет морской части парада.

На трибунах гости рассажены с соблюдением социальной дистанции. Фото: Николай КОЗИН

На трибунах гости рассажены с соблюдением социальной дистанции.Фото: Николай КОЗИН

- После парада на Дворцовой состоится прохождение пеших парадных расчетов по Невскому проспекту до Садовой улицы, - сказал Кириллов. - За ними впервые проследует колонна из 500 мотоциклистов.

Напомним, в Параде Победы в Санкт-Петербурге принимают участие 4 500 военнослужащих. Механизированная колонна включит 109 единиц исторической и новейшей техники. Откроет прохождение по площади танк Т-34, за ним проследуют новейшие Т-72Б3, БМП-3, БТР-82А, бронеавтомобили «Тайфун-У» и «Тайфун-К», зенитно-ракетный комплекс «Тайфун», самоходные зенитные установки, ракетный комплекс «Искандер-М», ракетные реактивные системы залпового огня «Торнадо».

Видео-трансляцию Парада Победы в Санкт-Петербурге смотрите в нашем разделе Афиша.

Парад Победы на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге.Артем КИЛЬКИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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