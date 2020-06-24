2020-06-24T09:56:19+03:00
Общество

На стрелке Васильевского острова 24 июня зажглись Ростральные колонны

Это сделано по случаю торжеств к 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне
Петр КИБЕР
Поделиться:
По случаю проведения Парада Победы в Петербурге зажгли огни на Ростральных колоннах.По случаю проведения Парада Победы в Петербурге зажгли огни на Ростральных колоннах.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Огни Ростральных колонн зажглись в Санкт-Петербурге утром 24 июня. Это произошло по случаю торжеств, приуроченных к 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Именно сегодня на Дворцовой площади состоится Парад Победы, перенесенный с 9 мая.

- Огни на колоннах зажглись около 9 утра. Сейчас заканчиваются последние приготовления к параду. На трибунах уже рассаживаются гости, в том числе ветераны. Многие пришли в медалях и орденах, - сообщает корреспондент «КП-Петербург» из цента города.

Отметим, что учитывая эпидемиологическую обстановку, число зрителей мероприятия будет минимальным. Всех присутствующих при входе проверяют на признаки вирусных заболеваний, а сами трибуны были заранее обработаны антисептическим раствором.

Правда, для ветеранов есть и еще одна трудность - жаркая погода. Чтобы защитить их от палящего солнца, организаторы выдали зонты.

Напомним, что начало парада намечено на 10:00. Мероприятие будет транслироваться по ТВ, чтобы его смогли посмотреть все горожане.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ветераны, пришедшие на Парад Победы в Санкт-Петербурге: "Мы фашистов не боялись, а уж коронавируса тем более"
17 513 человек обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки
3-летний ребенок выпал из окна дома на проспекте Культуры
Пушкин-Царское Село празднует 310-й день рождения
На Дворцовой площади начался Парад Победы
На стрелке Васильевского острова 24 июня зажглись Ростральные колонны
Перед проведением Парада Победы на Дворцовой площади дезинфицировали трибуны
Два человека пострадали в Ленобласти из-за встречи с лосем
Танки стянули к Дворцовой площади в предшествии Парада Победы
Солнечно и до +28 градусов обещают в Санкт-Петербурге 24 июня
Разводов стало меньше после самоизоляции в Санкт-Петербурге
Трое детей и женщина пострадали в лобовом ДТП в Ленинградской области
Сотрудники «Ленты» потушили начавшийся пожар в торговом зале в Санкт-Петербурге
Преподаватель математики стал учителем года в Санкт-Петербурге
Парней, избивших уличных музыкантов в Санкт-Петербурге, отправили в СИЗО
Беглов поздравил спасателей с Днем пожарной охраны Санкт-Петербурга
Движение в центре Санкт-Петербурга частично перекроют из-за празднования «Алых парусов»
За убийство старшего брата, житель Ленинградской области получил 5 лет тюрьмы
Петербургским рестораторам разрешили открыть летние кафе по упрощенной схеме
Женщина задушила 11-летнюю дочь за кражу продовольственных карточек в блокадном Ленинграде
Снесенную дачу в Озерках восстановят по решению суда в Санкт-Петербурге
Собака выкопала человеческие кости во дворе дома в Ленинградкой области
Метро будет работать по обычному графику в Санкт-Петербурге 24 июня 2020 года
Названо время начала салюта в Санкт-Петербурге 24 июня
Появилась схема перекрытия улиц в Санкт-Петербурге в честь парада Победы 24 июня
На видео попало ограбление магазина оптики в Санкт-Петербурге