На стрелке Васильевского острова 24 июня зажглись Ростральные колонны

24 Июнь 2020 2020-06-24T09:56:19+03:00

По случаю проведения Парада Победы в Петербурге зажгли огни на Ростральных колоннах. Фото: Артем КИЛЬКИН

Это сделано по случаю торжеств к 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне

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Огни Ростральных колонн зажглись в Санкт-Петербурге утром 24 июня. Это произошло по случаю торжеств, приуроченных к 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Именно сегодня на Дворцовой площади состоится Парад Победы, перенесенный с 9 мая.

- Огни на колоннах зажглись около 9 утра. Сейчас заканчиваются последние приготовления к параду. На трибунах уже рассаживаются гости, в том числе ветераны. Многие пришли в медалях и орденах, - сообщает корреспондент «КП-Петербург» из цента города.

Отметим, что учитывая эпидемиологическую обстановку, число зрителей мероприятия будет минимальным. Всех присутствующих при входе проверяют на признаки вирусных заболеваний, а сами трибуны были заранее обработаны антисептическим раствором.

Правда, для ветеранов есть и еще одна трудность - жаркая погода. Чтобы защитить их от палящего солнца, организаторы выдали зонты.

Напомним, что начало парада намечено на 10:00. Мероприятие будет транслироваться по ТВ, чтобы его смогли посмотреть все горожане.

ИСТОЧНИК KP.RU