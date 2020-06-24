2020-06-24T10:40:02+03:00
Общество

Пушкин-Царское Село празднует 310-й день рождения

С праздником город уже поздравил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
Петр КИБЕР
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24 июня Царскому селу исполняется 310 лет.24 июня Царскому селу исполняется 310 лет.Фото: Олег ЗОЛОТО
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24 июня День города отмечает Пушкин. Ровно 310 лет назад под Санкт-Петербургом было основано знаменитое Царские Село, ставшее резиденцией царей, местом учебы «солнца русской поэзии» Александра Сергеевича Пушкина и, ныне, местом паломничества тысяч туристов.

- Дорогие друзья! Сегодня исполняется 310 лет основания Царского Села – города Пушкина! Один из самых красивых пригородов Санкт-Петербурга, охраняемый ЮНЕСКО, бережно хранит память о великих людях и победах России, - говорится в поздравлении Александр Беглова, опубликованном на сайте Смольного.

Глава Северной столицы отметил, что Царское Село – не только сокровищница исторического и культурного наследия нашей страны. Сегодня Пушкинский район – один из самых комфортных, удобных для жизни и престижных в городе. Здесь активно строятся новые школы и детские сады, развивается городское пространстве.

Не отстает и экономика. В Пушкине расположены современные предприятия автомобильного и фармацевтического кластеров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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