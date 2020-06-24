3-летний ребенок выпал из окна дома на проспекте Культуры

24 Июнь 2020 2020-06-24T10:52:39+03:00

Малыш был дома с бабушкой, которая не уследила за внуком

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Маленький ребенок выпал из окна в Выборгском районе Санкт-Петербурга. ЧП произошло днем 23 июня в одном из домов на проспекте Культуры. Малыш, оставался один с бабушкой, которая не уследила за внуком.

- В 14:11 в полицию поступило сообщение о падении ребенка из окна дома 6 по проспекту Культуры, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Приехавшие на место полицейские выяснили, что около 14:00 бабушка - женщина 1953 года рождения, отвлеклась, а ее 3-летний внук забрался на подоконник и облокотился на москитную сетку. Та не выдержала веса ребенка и малыш выпал в открытое окно.

Несмотря не то, что квартира находится на первом этаже, при падении ребенок получил серьезные травмы и в тяжелом состоянии был срочно госпитализирован в детскую больницу.

По факту произошедшего начата проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU