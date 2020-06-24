Фотовыставка «Одна на всех» открылась в Мариинском дворце Санкт-Петербурга

24 Июнь 2020 2020-06-24T12:06:35+03:00

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В Мариинском дворце Санкт-Петербурга открылась фотовыставка, посвященная победе в Великой Отечественной войне и 75-й годовщине Парада Победы 1945 года. Ее название звучит как слова известной каждому песни: «Одна на всех». А в экспозиции представлены снимки из архивов разных стран - бывших республик СССР.

- Парад Победы 1945 года был символом того, на что способен народ, объединенный общей целью. Люди всех национальностей, народностей и этнических групп, входивших в Советский Союз, сражались за свободу и независимость своей Родины. В этом единении заключена основа Великой Победы, - заявил спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров.

На выставке представлены снимки не только из России, но и из Белоруссии, Казахстана, Узбекистана и Таджикистана. Их удалось собрать благодаря сотрудничеству через Межпарламентскую Ассамблею стран СНГ. А консулы этих государств лично приехали на открытие экспозиции.

ИСТОЧНИК KP.RU