2020-06-24T12:06:35+03:00
Общество

Фотовыставка «Одна на всех» открылась в Мариинском дворце Санкт-Петербурга

Она посвящена 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне
Петр КИБЕР
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В Мариинском дворце открылась выставка "Одна на всех". Фото: assembly.spb.ruВ Мариинском дворце открылась выставка "Одна на всех". Фото: assembly.spb.ru
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В Мариинском дворце Санкт-Петербурга открылась фотовыставка, посвященная победе в Великой Отечественной войне и 75-й годовщине Парада Победы 1945 года. Ее название звучит как слова известной каждому песни: «Одна на всех». А в экспозиции представлены снимки из архивов разных стран - бывших республик СССР.

- Парад Победы 1945 года был символом того, на что способен народ, объединенный общей целью. Люди всех национальностей, народностей и этнических групп, входивших в Советский Союз, сражались за свободу и независимость своей Родины. В этом единении заключена основа Великой Победы, - заявил спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров.

На выставке представлены снимки не только из России, но и из Белоруссии, Казахстана, Узбекистана и Таджикистана. Их удалось собрать благодаря сотрудничеству через Межпарламентскую Ассамблею стран СНГ. А консулы этих государств лично приехали на открытие экспозиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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