Военная техника оттащила сломавшийся автобус перед парадом в Санкт-Петербурге
Один из военных грузовиков, приехавших в центр Петербурга для участия в Параде Победы, пришлось использовать как тягач. Мощным «Уралом» в сторону оттащили не вовремя сломавшийся автобус, вставший на Дворцовой набережной.
- Автобусу выпала честь сломаться в самый неподходящий момент, - пишут в паблике «ДТП и ЧП Санкт- Петербург» очевидцы происшествия, пришедшие посмотреть на парад.
Учитывая, что все произошло прямо перед началом парада, решать проблему пришлось оперативно. Ждать грузового эвакуатора было долго и гаишники, перекрывшие дорогу, вместе с военными решили подцепить «китайца» «Уралом».
С помощью армейского тягача автобус, который судя по надписи обычно возит детей из спортшколы Выборгского района, оттащили в сторону.
Впрочем, на проведение Парада Победы инцидент никак не повлиял. Единственное, что осталось неизвестным - на чем повезли обратно его участников.
ИСТОЧНИК KP.RU