2020-06-24T12:23:59+03:00
Общество

Военная техника оттащила сломавшийся автобус перед парадом в Санкт-Петербурге

Он некстати встал у съезда с Дворцового моста
Петр КИБЕР
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Перед парадом на Дворцовой набережной сломался автобус. Фото: vk.com/spb_todayПеред парадом на Дворцовой набережной сломался автобус. Фото: vk.com/spb_today
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Один из военных грузовиков, приехавших в центр Петербурга для участия в Параде Победы, пришлось использовать как тягач. Мощным «Уралом» в сторону оттащили не вовремя сломавшийся автобус, вставший на Дворцовой набережной.

- Автобусу выпала честь сломаться в самый неподходящий момент, - пишут в паблике «ДТП и ЧП Санкт- Петербург» очевидцы происшествия, пришедшие посмотреть на парад.

Учитывая, что все произошло прямо перед началом парада, решать проблему пришлось оперативно. Ждать грузового эвакуатора было долго и гаишники, перекрывшие дорогу, вместе с военными решили подцепить «китайца» «Уралом».

С помощью армейского тягача автобус, который судя по надписи обычно возит детей из спортшколы Выборгского района, оттащили в сторону.

Впрочем, на проведение Парада Победы инцидент никак не повлиял. Единственное, что осталось неизвестным - на чем повезли обратно его участников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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